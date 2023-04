Leipzig/EPD - Mit der Vergabe des Buchpreises zur Europäischen Verständigung wird am Mittwochabend die diesjährige Leipziger Buchmesse eröffnet. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird im Gewandhaus an die russisch-jüdische Autorin Maria Stepanova verliehen. Die im deutschen Exil lebende Autorin erhält den Preis für ihren Lyrikband „Mädchen ohne Kleider“. Die Leipziger Buchmesse findet erstmals seit 2019 wieder statt, zuvor war sie coronabedingt drei Mal abgesagt worden.

Für den Preis der Leipziger Buchmesse sind wiederum insgesamt 15 Buchtitel in drei Kategorien nominiert. Eine Jury hatte jeweils fünf Titel für Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung ausgewählt. Der Preis wird am Donnerstag verliehen.

Zum dritten Mal findet im Rahmen des traditionellen Frühjahrstreffens der Branche in Leipzig zudem eine Klimabuchmesse statt. Von Donnerstag bis Samstag sind rund ein Dutzend Veranstaltungen mit mehr als 30 Autorinnen und Autoren geplant, wie es hieß. Im Mittelpunkt des Programms stehen die Klimakrise als eine der größten Herausforderungen der Menschheit sowie das Artensterben.

Das Lesefest „Leipzig liest“ umfasst nach Buchmesseangaben in diesem Jahr mehr als 3.000 Veranstaltungen an 350 verschiedenen Orten. Auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird in diesem Rahmen am Samstag im Leipziger Schauspielhaus erwartet.

Gastland ist in diesem Jahr Österreich

Die Leipziger Buchmesse dauert bis Sonntag. Gastland ist in diesem Jahr Österreich. 2019 hatten sich rund 2.500 Aussteller aus über 40 Ländern auf der Messe präsentiert.