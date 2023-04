In einem Gewerbegebiet im Leipziger Norden ist eine Halle in Brand geraten. Laut Polizei lagerten dort Solarpanele, E-Scooter und eine große Zahl Akkus. Der Schaden geht den Angaben zufolge in die Millionen.

Lagerhalle mit Solarpanelen und Akkus in Leipzig brennt

Leipzig/DPA - Im Norden Leipzigs ist eine Lagerhalle mit Solarpanelen und Akkus in Brand geraten. Laut Polizei entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Es bildeten sich starker Qualm und eine weithin sichtbare Rauchsäule. Die Feuerwehr rief die Menschen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen möglichst auszuschalten. Verletzt wurde bei dem Brand am Montagmorgen niemand.

Die Feuerwehr versuchte, das Feuer mit mehr als 70 Einsatzkräften unter Kontrolle zu bringen. In der Halle im Stadtteil Plaußig lagerten nach Polizeiangaben Solarpanele, eine große Zahl Akkus, E-Scooter und Hoverboards. Das Lagergebäude sei von verschiedenen Firmen genutzt worden. Am Nachmittag meldete die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei. Die restlichen Löscharbeiten sollten aber noch bis in die Abendstunden dauern.

Laut Polizei ließen die Einsatzkräfte die Halle kontrolliert abbrennen. Wegen der dort gelagerten Produkte seien die Löscharbeiten schwierig gewesen. Es seien Akkus geplatzt oder explodiert. Die Feuerwehr habe deswegen auch besonders auf den Schutz ihrer Kräfte geachtet. Zwei Buslinien konnten nach Angaben der Leipziger Verkehrsbetriebe eine Haltestelle in der Nähe des Brandortes nicht ansteuern.

Zur Ursache des Brandes machte die Polizei vorerst keine Angaben. Weder ein technischer Defekt noch Brandstiftung könnten ausgeschlossen werden. Es sei auch noch unklar, wann Brandursachenermittler die Halle untersuchen werden. Die Spezialisten könnten den Brandort erst überprüfen, wenn ein Betreten sicher sei.