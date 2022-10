Holz-Shirts und Menstruationsblut - welches Start-up den „Höhle der Löwen“-Klon gewonnen hat

Sie wollen der TV-Show „Höhle der Löwen“ Konkurrenz machen: In Leipzig fand die erste Ausgabe der Founders League statt. Sechs Start-ups - von Menstruationsblut-Analyse über Plastik-Ersatz bis Bio-Snack - stellten sich der Jury vor. Wer am meisten überzeugte.

Zu Beginn der Präsentation schüttete Joel Eichmann erst einmal einen Sack voll Plastik auf die Bühne. Direkt vor die Füße der Jury. „Das ist der Müll, der bei nur einem Experiment im Labor anfällt“, erklärte Eichmann. Er ist der Gründer von Green Elephant Biotech. Das Unternehmen will die Ausstattung von Laboren umweltfreundlicher machen. Im Visier hat die junge Firma dabei Einweg-Plastik, wie es in der Forschung in Massen verwendet wird. Als Ersatz hat Green Elephant Biotech Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen entwickelt – darunter auch einen Bioreaktor, in dem Zellkulturen reifen können. „Wir haben ein Patent auf unsere Produkte und sehen auch weltweit niemanden, der etwas ähnliches entwickelt hat“, sagte Eichmann.

Fast wie bei der Höhle der Löwen

Das Öko-Start-up aus Gießen, das nach eigenen Angaben schon über 15 Millionen Euro wert ist, stieß bei der Jury der Founders League durchaus auf Bewunderung. Bei dem Live-Format, das am Mittwochabend erstmals in Leipzig stattfand, handelt es sich um eine Art „Höhle der Löwen“-Klon. Bei der TV-Show, die seit 2014 bei Vox läuft, präsentieren sich junge Firmen professionellen Investoren. In etwa so geht es auch bei der Founders League – übersetzt: Gründerliga – zu. Sechs Start-ups haben je drei Minuten Zeit, ihr Produkt vorzustellen. Anschließend stellt die Jury Fragen und gibt Tipps. Ein Investment – wie beim Fernsehpendant – gibt es jedoch nicht. Stattdessen bekommt der Sieger des Abends ein Mentoren-Programm im Wert von 15.000 Euro. „Uns geht es auch darum, mehr Gründungskultur zu schaffen“, sagte Jury-Mitglied Marcus Diekmann, der selbst zahlreiche Start-ups aufbaute, als Investor und Berater tätig ist und bis vergangenes Jahr Geschäftsführer beim Fahrradhersteller Rose Bikes war.

Die Jury der ersten Founders League-Ausgabe: Johannes Kliesch von Snocks, Investor und Berater Marcus Diekmann sowie Foto- und Videospezialist Benjamin Diedering (von links). Per Videostream zugeschaltet war Sarah Emmerich. Foto: Vincent Pötsch/BDX

Zu Diekmanns Jury-Kollegen gehörte auch Johannes Kliesch. Er ist Gründer des Textil-Start-ups Snocks, das mit dem Vertrieb von Socken groß geworden ist und seine Produktpalette mittlerweile auch auf Unterwäsche erweitert hat. „Ich will, dass wir hier auch solche Erfolgsgeschichten schaffen, wie Snocks eine ist“, meinte Kliesch. Neben ihm ist auch noch ein Sachsen-Anhalter in der Jury: Benjamin Diedering aus Aken (Anhalt-Bitterfeld), der in Leipzig die Foto- und Videoagentur BDX gegründet hat, die für Marken wie BMW, Porsche oder RB Leipzig arbeitet. Komplettiert wurde die Expertenrunde durch Sarah Emmerich, die mit ihrer Agentur Firmen bei deren Aktivitäten in den sozialen Netzwerken berät.

200 Start-ups haben sich beworben

Über 200 junge Firmen hatten sich um einen Auftritt bei der Founders League-Premiere beworben. Den Sprung auf die Bühne geschafft, hatte am Mittwochabend das Start-up The blood. Die Idee der beiden Gründerinnen Isabelle Guenou und Miriam Santer: Mit Hilfe der Analyse von Menstruationsblut wollen sie Gesundheitsdaten von Frauen erheben - und so deren Gesundheit verbessern. Mit ihren Sets kann das Blut konserviert und dann in ein Labor geschickt werden. Die Frauen bekommen anschließend eine Auswertung mit Informationen zu ihren Vitalwerten - etwa die Nährstoffversorgung im Körper oder eventuelle Mangelerscheinungen. „Ihr verbindet da Megatrends“, zeigte sich Juror Marcus Diekmann begeistert. Zum einen würden immer mehr Menschen Daten über sich selbst sammeln. Zum anderen gebe es spätestens seit der Corona-Pandemie ein erhöhtes Gesundheitsbewusstsein. Zudem könnten die Datensätze der teilnehmenden Frauen für Forschung und Wirtschaft sehr wertvoll sein - sofern diese auch vermarktet werden sollen. Das Urteil von der Jury: „Ihr macht die Welt ein bisschen besser.“

Als zweites betrat der Gründer von Egora das Podium. Dahinter verbirgt sich ein Online-Marktplatz, über den lokale Einzelhändler ihre Kunden innerhalb einer Stunde beliefern können. Wer beispielsweise kurzfristig ein Geburtstagsgeschenk braucht, findet das bei Egora bei einem Einzelhändler in seiner Stadt und bekommt es innerhalb von 60 Minuten geliefert. Allerdings: Der Service ist derzeit nur in Berlin verfügbar, soll aber im kommenden Jahr auch auf andere Städte erweitert werden.

Vidar Sport-Gründer Christoph Behroz zeigte seine Holzfaser-Kleidung den beiden Bundesliga-Profis Luca Waldschmidt und Benjamin Henrichs (von links). Foto: Vincent Pötsch/BDX

Drittes Start-up war Vidar Sport. Gründer Christoph Behroz präsentierte seine Sportkleidung aus Holzfaser: „Die ist umweltverträglicher, weil die Shirts keine Mikroplastik enthält.“ Ein weiterer Vorteil sei, dass die Kleidung aus dem Naturstoff trotz Schwitzens geruchsneutral sei. Geeignete Testpersonen für die Öko-Textilien fanden sich im Publikum. Dort saßen nämlich mit Benjamin Henrichs und Luca Waldschmidt zwei Bundesliga-Fußballer von RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg. „Was mich am meisten überzeugt, ist, dass die Sachen nicht stinken“, sagte Luca Waldschmidt. „Das würde schon sehr helfen.“ Allerdings sind die Kleidungsstücke vergleichsweise teuer. Ein Shirt kostet 45 Euro.

Snack-Start-up Malunt macht Riegel herzhaft

Auch auf der Bühne zeigten sich anschließend Pola, eine Plattform auf der Marken mit Nutzern verbunden werden sowie Malunt, ein von der Ernährungswissenschaftlerin Marie Luise Ueckeroth entwickelter, veganer Riegel mit herzhaftem Geschmack. Aktuell gibt es drei Geschmacksrichtungen: Kürbis/Zwiebel, Getrocknete Tomate/Amaranth sowie Paprika/Süße Chili.

Mit ihren herzhaften Riegeln will Marie Luise Ueckeroth von Malunt den Snack-Markt erobern. Foto: Vincent Pötsch/BDX

Von der Vielfalt der Ideen waren die Juroren angetan. „Es war heute Abend keine Sekunde langweilig“, sagte Sarah Emmerich als Fazit. Die Jury allerdings hatte bei der Siegerkür kein Mitspracherecht. Wer die 15.000 Euro Mentoren-Programm bekam, bestimmten die Zuschauer, die die erste Ausgabe der Founders League über verschiedene Streaming-Portale verfolgen konnten. Und in der Gunst des Publikums am weitesten oben stand Vidar Sport, also die Trainingsbekleidung aus Holzfaser.

Auch die anderen Start-ups durften sich aber als Sieger des Abends fühlen - allein schon, weil sie sich - um bei der Founders League dabei zu sein - gegen viele andere Start-ups durchgesetzt hatten. Dass jede der jungen Firmen ihren Weg gehen wird, davon war auch Marcus Diekmann überzeugt: „Jeder von euch hat mir in seinem Thema einen echt guten Mehrwert gebracht und wenn man denkt, Deutschland ist langweilig in der Gründerszene, dann haben wir heute das Gegenteil gezeigt.“