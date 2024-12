Vilnius/MZ. - Nach dem Absturz einer für DHL fliegenden Maschine am 25. November in Vilnius sammeln die Ermittler weitere Informationen zur Unfallursache. So teilte das Justizministerium Litauens mit, dass die Blackbox des Unglücksfliegers sowie die Sprachaufnahmen aus dem Cockpit in Deutschland bei der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ausgelesen wurden. Hinzu kommen die Aussagen von mehr als 30 befragten Zeugen – darunter auch die Besatzungsmitglieder des Flugzeugs – sowie Flugdaten und eine Audioaufnahme der Kommunikation mit dem Flughafen Vilnius.

