Ein Mann ist nach einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Leipzig gestorben.

Brand in Mehrfamilienhaus in Leipzig - ein Toter

Leipzig/DPA - Ein Mann ist nach einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Leipzig gestorben. Die Feuerwehr fand den Mann am Dienstagmorgen, als sie das Feuer in der Könneritzstraße bekämpfte, teilt die Polizei mit.

Ein Notarzt stellte wenig später den Tod des Manns fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es gab keine Verletzten, alle Bewohner verließen das Mehrfamilienhaus selbstständig, wie es hieß. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Umständen des Brandausbruchs. Zur Identität des Mannes lagen zunächst keine weiteren Angaben vor.