Groitzsch/Leipzig/DPA - Ein Autofahrer ist mit seinem Kastenwagen auf der Landstraße bei Groitzsch (Kreis Leipzig) gegen einen Straßenbaum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt.

Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Leipzig mitteilte. Er war am Donnerstagmorgen aus zunächst noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Es entstand ein Schaden von etwa 21.000 Euro.