60 Jahre Pittiplatsch - Motiv-Kindertasse auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt

Pittis erster Auftritt im "Abendgruß" aus der Folge "Pittiplatsch will nicht schlafen gehen".

Leipzig/dpa/sn - Zur Feier seines 60. Geburtstags wird die berühmte Kinderfigur Pittiplatsch das Motiv der Kindertasse auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. 25 000 Stück der neuen Kindertasse wurden produziert, davon werden 15 000 in Leipzig eingesetzt – der Rest ist in den Online-Shops der Lizenzpartner erhältlich, wie das Marktamt der Stadt am Montag mitteilte.

Die offizielle Weihnachtsmarkttasse kommt in diesem Jahr im Retrodesign eines Emaillebechers daher, ist aber aus tannengrüner Keramik und zeigt ein neues weihnachtliches Motiv des Marktes. Im Innenmotiv wird in Kooperation mit dem Bacharchiv auf das 2023 zu feiernde 300. Jubiläum Bachs als Thomaskantor hingewiesen.

Mit der Kindertasse dürfen nur alkoholfreie Getränke ausgeschenkt werden. Das Pfand beträgt vier Euro für die Weihnachtsmarkttasse und fünf Euro für die Kindertasse.