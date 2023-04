Eine 41-jährige Radfahrerin ist in Leipzig von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Autofahrer soll die Vorfahrt der Frau missachtet haben.

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Leipzig schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Leipzig/DPA - Eine 41-jährige Radfahrerin ist in Leipzig von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau überquerte am Dienstagmorgen bei grüner Ampel die Johannisallee, als sie von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach soll ein 45-jähriger Autofahrer versucht haben, von der Johannisallee nach rechts auf die Straße des 18. Oktober abzubiegen und dabei die Vorfahrt der Radfahrerin missachtet haben. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Am Fahrzeug des Mannes entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.