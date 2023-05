Pfingsten in Leipzig 30 Jahre WGT in Leipzig - Wave-Gotik-Treffen feiert Jubiläum

Was Anfang der 90er Jahre mit einer Handvoll Bands in einem kleinen Club begann, ist zum wohl weltgrößten Festival der düsteren Szene gewachsen: das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig. Dieses Pfingsten wird es zum 30. Mal veranstaltet.