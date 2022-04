Wittenberger Kfz-Zulassungsstelle hat technische Probleme

Wittenberg/MZ/JJT - Eine technische Störung sorgt seit Mittwochmorgen für Probleme bei der Kfz-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Wittenberg. Nach Angaben des Landkreises sei die Datenverbindung zum Kraftfahrtbundesamt gestört. Die Ursache liege nach ersten Erkenntnissen im Bereich zwischen Landesnetz und Bundesbehörde.

Davon betroffen seien alle Vorgänge in Verbindung mit Kennzeichen, die von außerhalb des Landkreises Wittenberg zur Wittenberger Behörde gebracht werden. Wer etwa sein in Berlin zugelassenes Auto um- oder abmelden möchte, hat derzeit schlechte Karten. Für diese Fälle sei eine Bearbeitung zur Zeit nicht möglich, hieß es auf der Internetseite des Landkreises am Donnerstagnachmittag.

Vorgänge mit „eigenen“ Kennzeichen - also die bekannten WBG, JE und GHC - seien aber von der Störung nicht betroffen. Hier sei die Bearbeitung weiterhin möglich, erklärte Kreissprecher Alexander Baumbach. Allerdings sorgten die technischen Schwierigkeiten auch hier für längere Bearbeitungszeiten.

Wann das Problem behoben sein wird, war am Donnerstagmittag noch offen.