Wahl in Annaburg: Führungsduo wieder komplett

Die Entscheidung war innerhalb weniger Minuten in der Annaburger Ortschaftsratssitzung am Donnerstagabend getroffen. Peter Kerz (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) ist seitdem stellvertretender Ortsbürgermeister von Annaburg. In einer offenen Abstimmung, für die sich alle Ortschaftsräte aussprachen, wurde ihm mehrheitlich das Vertrauen ausgesprochen (zwei Enthaltungen, davon eine von Peter Kerz selbst).

Zuvor hatte ihn Michael Müller (Freie Wählergemeinschaft) vorgeschlagen. Einen Gegenkandidaten gab es in der Runde nicht. Kerz, der auch das Amt des Stadtratsvorsitzenden in Annaburg inne hat, nahm die Wahl an und bedankte sich für das Vertrauen.

Der Stuhl des stellvertretenden Ortsbürgermeisters musste neu besetzt werden, da der bisherige Amtsinhaber Justus Kott (Freie Wählergemeinschaft) Ende September aus dem Ortschaftsrat ausscheiden musste, da er ein Studium aufnimmt (die MZ berichtete). Seitdem besteht der Annaburger Ortschaftsrat nur noch aus sechs Personen (sieben wären möglich). Daran wird sich in dieser Legislaturperiode auch nichts ändern, da der mögliche Nachrücker das Mandat nicht angenommen hat.

In der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Beratung hatte sich Andi Jähnichen, Vorsitzender der Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde für die Unterstützung durch den Ortschaftsrat bedankt. Das Gremium hatte Geld bewilligt, das für den Ankauf von sogenannten Schutzdienstverstecken verwendet wurde, die bei Wettkämpfen und Prüfungen eingesetzt werden können.

Der Vorsitzende bot an, dass sich die Ortschaftsräte gern mal auf dem Vereinsgelände umsehen können, auch eine Sitzung wäre möglich, auch unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. „Da kommen wir sicherlich darauf zurück“, sagte Stefan Schmidt dazu. (mz)