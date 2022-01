Schon wieder ein Unfall am Kreisel in Eutzsch: Transporterfahrer übersieht Kreisverkehr

Kreisverkehr in Eutzsch

Eutzsch/MZ - Erneut hat es auf dem Kreisverkehr an der B2 bei Eutzsch einen Unfall gegeben. Laut Polizei hatte am Dienstagabend ein 39-jähriger Transporter-Fahrer, der von Wittenberg in Richtung Kemberg unterwegs war, den Kreisverkehr übersehen. Der Mann sei kurz unachtsam gewesen, habe erst die Mitte des Kreisels überfahren und sei dann auf einer tiefer gelegenen Grünfläche dahinter zum Stehen gekommen. Das Fahrzeug ist dabei beschädigt worden, verletzt wurde aber niemand.