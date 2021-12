Impfzentrum Wittenberg ist in den Ferien geöffnet

Wittenberg/MZ - Das Impfzentrum des Landkreises Wittenberg, das sich in der Turnhalle des Berufsschulzentrums, Am Mittelfeld 50, befindet, bleibt auch über den Jahreswechsel zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Geschlossen ist die Turnhalle nur an den drei Weihnachtstagen, vom 24. bis einschließlich 26. Dezember, am Silvester-Wochenende, vom 31. Dezember bis 2. Januar, und zum Dreikönigstag, 6. Januar. In den vergangenen Tagen hat es laut Kreisverwaltung kaum noch Wartezeiten im Impfzentrum gegeben. Bürger können sich dort ohne Termin für eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung melden. Es seien alle Impfstoffe in ausreichendem Maß vorhanden, wobei Biontech Impfwilligen unter 30 und Schwangeren vorbehalten bleibe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Impfzentrum öffnet montags, mittwochs und samstags von 9 bis 15 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 11 bis 20 Uhr. Ab 10. Januar werden auch wieder Impfangebote in den neun Städten des Landkreises unterbreitet. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Landkreises.