Ehemaliges Sägewerk in Bergwitz steht in Flammen

Am Dienstagmittag ist die Feuerwehr alarmiert wurden, dass ein Gebäude Feuer gefangen hat. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Etwa 50 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz.

In der Wörlitzer Straße brennt ein altes Sägewerk lichterloh.

Bergwitz/MZ - Der Brand eines ehemaligen Sägewerks in Bergwitz hat am Dienstagmittag gegen 12.50 Uhr die örtlichen Feuerwehren auf den Plan gerufen. Als die ersten der rund 50 Kameraden vor Ort eintrafen, stand das hölzerne Gebäude bereits komplett in Flammen - eine dunkle Rauchsäule stieg über Bergwitz empor, die sogar aus mehreren Kilometern Entfernung sichtbar war.

Von dem etwa 300 Quaratmeter großen Gebäude war nach dem Löschen nicht mehr viel übrig - ein paar verkohlte Holzbalken und alte Kreissägen sind die einzigen Überbleibsel des Großbrandes. Ob es sich um eine Brandstiftung handelt, ist nach derzeitigem Stand noch unklar. Wie eine Nachbarin gegenüber der MZ berichtete, soll schon öfter mal jemand an dem alten Sägewerk gekokelt haben. Die Polizei ermittelt, verletzt wurde niemand bei dem Brand.