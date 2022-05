Countdown zum Orangenfest in Oranienbaum 2022 läuft

Oranienbaum/MZ/CNI - 2019 war das letzte Orangenfest in Oranienbaum, dann hat die Corona-Pandemie auch diese Veranstaltung 2020 und 2021 verhindert. Zwei Jahre, in denen, wie Dirk Möser vom örtlichen Veranstalter, dem MÖ/RP Eventservice, sagt, zwar vorbereitet wurde, nur um dann doch wieder absagen zu müssen. Auch in diesem Jahr war lange nicht klar, ob das Fest im Zeichen der Orange endlich wieder gefeiert werden kann. Nun steht fest: Die Party kann steigen und auch die beliebte Schäl-Meisterschaft hat es wieder ins Programm geschafft.

Etwa 20 Bilder im Umzug

Gestartet wird in das Orangenfest am Sonnabend, 14. Mai, um 8.30 Uhr in der Früh mit dem großen Hähnekrähen und einer Kleintierausstellung, danach geht es Schlag auf Schlag: Es gibt einen Antik- und Trödelmarkt, der genau wie diverse Aktionen der Vereine auch Sonntag stattfindet. Um 15 Uhr findet der Festumzug statt, in dem Möser zufolge etwa 20 Bilder zu sehen sind. 15.15 Uhr begrüßt das „Fürstenpaar“ die Gäste - gemeinsam mit dem Oranienbaum-Wörlitzer Bürgermeister Maik Strömer (CDU). Geboten wird auch viel Musik, rund um den Festplatz kündigen die Organisatoren etliche Aktivitäten an - und am Abend darf getanzt werden.

Wettstreit beim Schälen

Am Sonntag gibt es um 10 Uhr unter anderem einen ökumenischen Gottesdienst im Festzelt und ein Programm der Musikschule Fröhlich (14 Uhr). Um 15 Uhr kann das Tabak-Collegium besichtigt werden und 15.30 Uhr beginnt die Orangenschäl-Meisterschaft. Während feststeht, dass es sich um die 16. handelt, muss Möser zufolge noch ermittelt werden, das wievielte Fest ganz allgemein es ist. Gefeiert, wenn auch unter anderem Namen, wird in Oranienbaum schon lange. Die Resonanz zum letzten Fest 2019 war gut, so Möser zur MZ.

Das Programm steht im Amtsblatt und ist unter www.oranienbaum-woerlitz.de auch online abrufbar.