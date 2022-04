Bockwindmühle in Bergwitz öffnet schon bald die Türen für die Öffentlichkeit

Bergwitz/MZ - Unzählige Stunden harte Arbeit haben Bergwitzer bereits investiert, um der Bockwindmühle an der B100 frischen Glanz zu verleihen - ein nahes Ende ist aber noch nicht in Sicht. „Es ist ein langer Weg, das war uns schon am Anfang klar“, berichtet Ralf Hohenegg. Der 52-Jährige ist Restaurator, er hat die Mühle im Jahr 2020 erworben. Seither kümmert er sich gemeinsam mit den engagierten Bergwitzern Heidrun Weise und Lothar Allner um die Sanierung der alten Mühle. Das große Ziel: Sie soll wieder erstrahlen wie vor rund 100 Jahren und an besonderen Tagen der Öffentlichkeit präsentiert werden. Letzteres wird bald möglich sein.