Auf der Baustelle im Haus der Fürstin in Wörlitz geht es voran

Wörlitz/MZ - Hier kreischt eine Flex, dort wird geklopft und gehämmert, aus dem Off sind immer mal Stimmen zu hören, auch pfeift jemand kurz eine Melodie. Offenbar ein gut gelaunter Mensch, der mag, was er macht und auch, wo er gerade eingesetzt ist: im Haus der Fürstin in Wörlitz - das wird bekanntlich saniert.

„Aus Gewohnheit“

Es ist nasskalt an diesem Januartag, an dem Robert Hartmann, Leiter der Abteilung Baudenkmalpflege bei der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, gemeinsam mit seiner Kollegin, der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Julia Ott-Stolze, über die Baustelle führt. Im Garten zur Stadtseite hin stapeln sich Dachsteine. Der Dachstuhl ist saniert, es habe keine bösen Überraschungen gegeben: Für sein Alter sei er in einem guten Zustand gewesen. Nun fehlt nur noch die Ziegeleindeckung.

Schöne Einblicke: der Treppenaufgang im Grauen Haus in Wörlitz Foto: Thomas Klitzsch

In einem weniger guten Zustand haben sich Teile der Fassade befunden. Einerseits habe mit Zement versetzter Putz stark angehaftet, es gab Risse im Mauerwerk. Andererseits waren einige Zierelemente abgeplatzt, oben gehalten wohl nur noch durch die Farbe oder, wie Ott-Stolze es nennt, „aus Gewohnheit“. Aber auch hier scheint nichts passiert, was sich nicht beheben ließe.

Im Zuge der grundhaften Sanierung sollen übrigens zugemauerte Arkaden in der 1804 angebauten Galerie wieder geöffnet werden. Fürstin Louise (1750 bis 1811), für die das Gebäude zu einem Rückzugsort wurde, den sie selbst wie berichtet „Graues Kloster“ nannte, diente die Galerie auch dazu, um auf kurzem Weg in die benachbarte Kirche zu gelangen. Abgesehen von der Freistellung der Arkaden soll auch das Entree verändert werden. Hartmann zufolge wird der Haupteingang über die Galerie geführt.

Mehr als grau

Im Innern des Grauen Hauses zeigt sich, dass vieles gar nicht grau ist - und es zeigt sich jetzt, da kein Mobiliar oder Ähnliches den Blick verstellt, umso besser. Etwa haben sie vereinzelt Tapetenreste in interessanter Farbgebung gefunden. Und im Wandelgang der Galerie zieht die ebenfalls gut erhaltene Deckenausmalung den Blick magisch auf sich, bevor der sich am Ende des Weges in den bunten Motiven eines großen Fensters verfängt. Was die einstige Nutzung der Räume des Grauen Hauses betrifft, so ist die, wenn es sich etwa um die Bibliothek oder das Schreibzimmer handelt, klar. Aber in vielen Fällen gebe es, so Ott-Stolze, lediglich Anhaltspunkte. Man habe auch jetzt nichts gefunden, „keine Brosche, keine Stecknadel“, irgendetwas, das die einstige Bewohnerin fallengelassen haben könnte.

Aufzug geplant

Schöne Aussichten: hier die später an das Haus der Fürstin angebaute Galerie, ein 30 Meter langer Wandelgang Thomas Klitzsch

Im Zuge der Sanierung werden nach Auskunft von Ott-Stolze unter anderem 33 sogenannte Stulpfenster im Haus der Fürstin zu ersetzen sein, die Fenster in der Galerie im Obergeschoss, zwölf an der Zahl, werden restauriert. Hartmann zufolge wird moderne Haustechnik eingebaut. Apropos modern: Um künftig weitgehend barrierefrei zu sein, ist ein Aufzug geplant. Er sei, sagt Ott-Stolze beim weiteren Rundgang, schon bestellt. Überhaupt macht sie einen zuversichtlichen Eindruck und erklärt auf die Frage, wann mit der Beendigung der Sanierung zu rechnen sei: „Ziel ist nach wie vor September 2022.“

Danach wird das Graue Haus der Kulturstiftung wie berichtet als Ausstellungszentrum dienen, auch klimatechnisch fit für anspruchsvolle Exponate. Laut Ott-Stolze wird die Ausstellungsfläche knapp 300 Quadratmeter betragen. Die Galerie im Obergeschoss sei Ausstellungsstück an sich mit 98 Quadratmetern. Wie auf Anfrage Steffen Kaudelka, Sprecher der Kulturstiftung, der MZ mitteilt, soll eine neue „mobile Dauerausstellung“ im Haus der Fürstin anschaulich die Entstehung des Gartenreiches Dessau-Wörlitz vermitteln. Zudem werde in zwei Räumen besonders auf Fürstin Louise eingegangen.

Millionen-Förderung

Die Gesamtkosten für die Sanierung beziffert Robert Hartmann mit 6,2 Millionen Euro. Fördermittel gibt es in Höhe von 3,3 Millionen Euro (die MZ berichtete). „Planungstechnisch“ beschäftige die Sanierung des Grauen Hauses die Kulturstiftung schon seit dem Jahr 2017 und baulich seit zwei Jahren. Das Gebäude hat in seiner Geschichte einige Nutzungen erfahren. Die letzte Sonderschau, die im Haus der Fürstin zu sehen war, ist 2018 die vielbeachtete Angelika-Kauffmann-Ausstellung gewesen.