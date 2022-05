Wie IHK und Handwerkskammer in Mansfeld-Südharz zum Rückkehrertag stehen

Veranstaltung soll in diesem Jahr an Ostern stattfinden. Wie viele Firmen teilnehmen, ist noch offen.

Rückkehrertag 2019 in der Mamuthalle in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Der Rückkehrertag ist in diesem Jahr ein Osterhase und kein Weihnachtsmann. Denn nachdem bereits zwei Mal in Folge der Termin kurz nach Weihnachten aufgrund von Corona-Maßnahmen gestrichen werden musste, hat der Landkreis nun den Ostersamstag auserkoren. Die Terminwahl findet auf jeden Fall Anklang, sagt IHK-Geschäftsstellenleiter Frank Lehmann. „Das ist eine tolle Wahl, die ich so auch nicht von woanders her kenne“, sagt Lehmann. Bereits bei der ersten und bislang einzigen Ausgabe 2019 hatte sich die IHK beteiligt und die Vorbereitungen unterstützt, sagt Lehmann.