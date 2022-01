Wie Gerbstedts Bürgermeister Döring auf 2021 zurückblickt und was er sich für 2022 wünscht

Ulf Döring vor dem Rathaus in Gerbstedt

Gerbstedt/MZ - Für Ulf Döring (CDU) war 2021 ein durchaus besonderes Jahr. Denn dass er im April zum neuen Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt gewählt werden würde, war zunächst keineswegs klar - die Abwahl von Vorgänger Bernd Hartwig (parteilos) erfolgte schließlich außerplanmäßig. „2021 hat mir überraschend eine erneute Wahl in der Politik gebracht, die eine große berufliche Veränderung nach sich gezogen hat“, bilanziert Döring, der im Mai die Amtsgeschäfte von Interims-Bürgermeisterin Jutta Fischer (SPD) übernahm.

Wechsel aus IT-Branche

Zuvor arbeitete Döring in einem ganz anderen Bereich. „Meine bisherige berufliche Tätigkeit im IT-Bereich habe ich gegen das Arbeiten für die Einheitsgemeinde, ihre Bürgerinnen und Bürger, ihre Unternehmen, Firmen, Vereine durch die Wahl zum Bürgermeister getauscht.“ Er gesteht: „Auf eine solche Wahl kann man sich so kurzfristig eigentlich nicht vorbereiten.“

Ein Fortbestehen der menschlich guten Kontakte zu den ehemaligen Kollegen und beruflichen Partnern sei da gar nicht so einfach, denn der neue Job als Rathauschef „kostet sehr viel Zeit, bei aller Spannung, die erbringt“, erklärt Döring.

Corona als Herausforderung

Dass der neue Bürgermeister das Amt inmitten der Corona-Pandemie übernommen hat, machte die Sache sicher nicht einfacher. Allerdings war die zentrale Aufgabe dadurch schnell klar: Corona so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. „Jedes Arbeiten in und nach einer Pandemie bringt für jeden - teils ungeahnte - Herausforderungen. Für einen Bürgermeister gilt dies nicht minder.“

Dies gelte laut Döring auch für das nun anstehende Jahr 2022. „Auf das Überwinden der Pandemie und die bestmögliche Rückkehr der ,Normalität’ freue ich mich besonders“, sagt Döring. Er wünsche sich, dass es dem Gerbstedter Stadtrat, der Verwaltung und ihm persönlich gelingen möge, den Wünschen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und der Vereine in der Einheitsgemeinde bestmöglich gerecht zu werden. Zudem freue er sich auf offene Schwimmbäder und viele schöne Feste mit vielen Gästen in der Einheitsgemeinde, blickt Döring abschließend in die Zukunft.