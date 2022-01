Wasserrohrbruch sorgt für Sperrung in der Friedrichstraße in Mansfeld

Wegen einer Havarie an der Trinkwasserleitung ist die Friedrichstraße gesperrt. Um einen Verkehrsstau zu vermeiden, wird darum gebeten, Mansfeld zu umfahren.

Mansfeld/MZ - Die Friedrichstraße (B 86) in Mansfeld ist seit Mittwochmorgen zum Teil gesperrt. Grund dafür ist eine Havarie an der Trinkwasserleitung im Bereich der Ausfahrt zum Edeka-Markt, teilt der Landkreis mit. Um einen Verkehrsstau zu vermeiden, wird darum gebeten, Mansfeld zu umfahren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Als Umleitung für die Strecke Sangerhausen – B 180 wird die Umfahrung über Siebigerode und Klostermansfeld empfohlen. Alexandra Müller, Pressesprecherin der Midewa, teilt auf Nachfrage der MZ mit, dass es sich bei dem defekten Rohr um eine Hauptversorgungsleitung handelt. Vermutlich aufgrund von Verschleiß sei es zum Rohrbruch gekommen. Die genaue Ursache muss noch geklärt werden.

Die Versorgung der Haushalte sei mittels eines Wasserwagens gesichert, so Müller weiter. Weil für die Reparaturarbeiten eine Vollsperrung notwendig wäre und diese den Schulbusverkehr treffen würde, sollen die Arbeiten voraussichtlich ab Freitag stattfinden. Details dazu sollen in Abstimmung mit dem Landkreis noch geklärt werden.