Was die Grundschüler aus Klostermansfeld auf dem neuen Energie-Erlebnispfad entdeckt haben

Benndorf - Den Kompass auf dem Tablet aktiviert und los ging es: In wichtiger Mission machten sich die Mädchen und Jungen der Klasse 4b der Klostermansfelder Grundschule am Mittwochvormittag auf den Weg. Mit Schulleiterin Franziska Wagner und Harald Henke, Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, testeten sie den erst vor kurzem eingerichteten Energie-Erlebnispfad. Insgesamt zählt die Strecke, die sich auf dem Gebiet der Gemeinden Klostermansfeld, Benndorf und Helbra befindet, acht Stationen - Bergwerksbahn (1), Biogas-Kraftwerk (2), Solaranlagen (3), Klima und Energie mit einem Insektenhotel (4), Hof der Gewerke (5), Bad Anna (6), Holzheizkraftwerk (7) und Schmid-Schacht (8).

Erkundung des Energie-Erlebnispfades per GPS

„Für Grundschüler empfehlen wir die fünf Stationen bis zum Hof der Gewerke. Für die älteren dann die acht Stationen“, so Henke. Mit dem Energie-Erlebnispfad will die Verbandsgemeinde das Interesse am Thema Energie wecken. Der Weg soll eine Ergänzung zum Schulunterricht sein, aber auch Familien ansprechen. Mit der App Actionbound können die acht Stationen des Weges GPS-gesteuert erkundet werden. Wer die Informationstafeln an den jeweiligen Stationen genau studiert beziehungsweise dort die Kurzvideos per QR-Code abspielt, dürfte letztlich keine Schwierigkeiten haben, die Fragen eines Gewinnspiels zu beantworten.

Helena setzt den Ventilator in Gang. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Der von der Landesenergieagentur mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro geförderte Pfad besteht neben dem begehbaren Teil aus einem schulischen Teil, für den Unterrichtsmittel wie Powerpoint-Präsentationen und Wissenstestmaterial kostenlos bereitgestellt werden. Biogas-Kraftwerk oder Solaranlagen im Wohngebiet - so mancher Grundschüler staunte beim Testlauf am Mittwoch darüber, was in seinem Heimatort bereits alles für den Klimaschutz getan wird. Doch das Thema ist für die Kinder längst kein Fremdwort mehr. Ohne lange überlegen zu müssen, wussten sie die richtigen Antworten der Wissensfragen an den einzelnen Stationen.

Aktivitäten rund um den Klimaschutz

Der Schutz der Umwelt scheint auch im Alltag der Schüler eine Rolle zu spielen. Helena jedenfalls hatte angesichts der hochsommerlichen Temperaturen zur Wanderung einen kleinen Ventilator zur Erfrischung mitgenommen. „Der Ventilator wird mit der Hand betrieben, das ist auch klimafreundlich“, stellte sie mit einem Augenzwinkern fest. Die Angebote rund um den Energie-Erlebnispfad lassen sich mit weiteren Aktivitäten rund um den Klimaschutz ergänzen - die auch fächerübergreifend anwendbar sind. Henke: „Es gibt ein Kartenspiel zum Thema ökologischer Fußabdruck, das man im Zeichenunterricht nachbasteln kann.“

Da geht es lang - Romy und Simon orientieren sich auf dem Kompass. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Das Fazit der Grundschüler aus Klostermanfeld am Ende des Rundganges war einhellig: Ihnen gefiel der Erlebnispfad. Besonders die Rätsel, die gelöst werden mussten, bereiteten ihnen Spaß. Schulleiterin Wagner regte an, den Gruppen für ihren Weg auf dem Energie-Erlebnispfad künftig zwei Tablets auszuhändigen. Mit der zusätzlichen Technik könnten mehr Kinder direkt einbezogen werden, wenn es darum geht, die richtige Richtung bis zur nächsten Station einzuschlagen oder die Fragen des Rätselspiels vorzulesen und zu beantworten.

Der Pfad besteht aus acht Stationen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Präsentation der Clips im Unterricht

Die passend zur jeweiligen Station vorliegenden Kurzvideos können zwar vor Ort sofort per Tablet abgerufen werden. Doch zur besseren Anschaulichkeit für alle Kinder wird Schulleiterin Wagner die Clips später im Unterricht in einer großformatigen Präsentation zeigen. Am Ziel ihres Weges - im Hof der Gewerke in Benndorf - stärkten sich Mädchen und Jungen für ihren Rückmarsch zur Schule mit Grillwurst und Limonade. Schnell vergessen waren da die müden Füße, über die der eine oder andere noch kurz vorher auf der knapp zweistündigen Route mit einer längeren Pause auf einem Spielplatz geklagt hatte.

›› Anfragen zum Energie-Erlebnispfad unter klimaschutz@verwaltungsamt-helbra.de (mz)