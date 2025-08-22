In Magdeburg ist es offenbar zu einem Streit in einer Familie gekommen. Ein 23-Jähriger erlitt Schnittverletzungen. Ein 25-Jähriger sitzt vorläufig im Gefängnis.

Magdeburg - Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ist ein 25 Jahre alter Mann in Magdeburg festgenommen worden. Er soll nach Angaben der Polizei mit einem 23-jährigen Familienmitglied in Streit geraten sein und es mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Der Verletzte sei mit Schnittverletzungen im Halsbereich im Krankenhaus behandelt worden. Gegen den mutmaßlichen Täter sei wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags Haftbefehl erlassen worden.