Gegen einen starken Gegner gelingt den Eisbären Berlin gleich zu Beginn der Saisonvorbereitung ein Erfolgserlebnis. Der nächste Test lässt nicht lange auf sich warten.

České Budějovice - Die Eisbären Berlin haben ihr erstes Testspiel zur Saisonvorbereitung gewonnen. Der deutsche Eishockey-Meister setzt sich beim Vorbereitungsturnier in České Budějovice (Budweis) gegen den tschechischen Erstligisten HC Bílí Tygři Liberec mit 6:3 (1:0, 1:2, 4:1) durch.

Nach einer 1:0-Führung im ersten Drittel verlief das Spiel weitgehend ausgeglichen. 2:2 stand es nach dem zweiten Abschnitt. Im Schlussdrittel konnten die Berliner eine Führung der Tschechen zunächst zum 3:3 ausgleichen. In einem starken Schlussspurt wurde dann der Sieg gesichert.

Pflichtspielstart folgt bald

Am Samstag steht ein weiterer Test gegen den Gastgeber Motor České Budějovice (17.00 Uhr) an. Das erste Pflichtspiel findet am 28. August beim norwegischen Meister Storhamar Hockey in der Champions Hockey League (CHL) statt. Am 9. September startet der Titelverteidiger dann mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger Dresdner Eislöwen in die neue DEL-Saison.