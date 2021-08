VGS ändert Fahrpläne in Hettstedt und für die Landschule Osterhausen zum Schulstart

Osterhausen/MZ - Die Hettstedter Novalisgrundschule zieht zurück an ihren ursprünglichen Standort in der Fichtestraße und die Landschule Osterhausen kann in Zukunft auch Schüler aus Winkel bei sich begrüßen. Beides erfordert, dass die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) ihre neuen Fahrpläne ab dem kommenden Schuljahr anpasst. Diese neuen Regelungen gelten dann ab dem 29. August, war von Sylvia Kern von der VGS zu erfahren.

In Hettstedt bedeutet das, dass die Fahrpläne der Linien VGS-411 von Hettstedt über Stangerode bis Welbsleben, VGS-414 von Hettstedt nach Sandersleben, Arnstedt bis Welbsleben sowie der VGS-433 von Hettstedt über Gerbstedt und Siersleben nach Helbra geändert werden. Kern: „Hierbei sind teilweise ein geändertes Fahrtenangebot, eine geänderte Streckenführung und angepasste Abfahrtszeiten zu beachten. “

Umleitungen verändern die Fahrpläne der VGS

Ein verbessertes Fahrtenangebot gibt es ab kommenden Schuljahr für die Fahrgäste der Linie VGS-474, die von Sangerhausen über Allstedt nach Osterhausen fährt. Hier werde in Zukunft auch der Halt in Winkel integriert, damit die zukünftigen Schüler der Landschule aus Winkel gut in Osterhausen ankommen.

Um die Abc-Schützen auf den Schulstart und das Fahren mit Schulbussen vorzubereiten, habe man im Vorfeld Busschulen durchgeführt, war von der VGS-Mitarbeiterin zu erfahren. „Dort haben wir den Kindern die Grundregeln zum Verhalten am und im Bus vermittelt.“

Aber nicht nur der Schulstart führt zu einigen Veränderungen in den VGS-Fahrplänen. Kern: „Es gibt zurzeit zahlreiche Umleitungen im Kreisgebiet, welche zu Veränderungen des regulären Fahrplanangebotes führen.“ Die VGS bittet ihre Fahrgäste, sich im Vorfeld zu informieren, ob der gewählte Linienverkehr von Umleitungen und damit verbundenen Zeitänderungen betroffen ist. Unter anderem sind das Busse im Eisleber Stadtverkehr und auch zwischen Arnstedt und Wiederstedt sind wegen einer Umleitung Linien verändert worden und bei Wimmelburg bremst ein Erdfall die Busse aus.

›› Weitere Informationen unter www.vgs-suedharzlinie.de