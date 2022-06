Steht das Gerbstedter Stadtfest vor einem Comeback?

Nicht nur das Stadtfest in Gerbstedt wird 2022 wieder stattfinden. Wie Ortsbürgermeister Lange mitteilte, hat der Gerbstedter Ortschaftsrat auch weitere Veranstaltungen im laufenden Jahr abgesegnet und durchgeplant.

Gerbstedt/MZ - Das Stadtfest in Gerbstedt soll in diesem Jahr endlich wieder stattfinden. Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Coronavirus-Pandemie sei das beliebte Fest für das erste Septemberwochenende auf dem Marktplatz geplant, erklärte Gerbstedts Ortsbürgermeister Herbert Lange (SPD). „Die Sehnsucht ist sehr groß“, sagte Lange am Freitag gegenüber der MZ.

Höhepunkt am Samstag

Das Fest auf dem Marktplatz habe immer großen Zuspruch von vielen hundert Menschen erfahren. „Beim Stadtfest ist der Markt voll“, so Ortsbürgermeister Lange. Leider machte Corona in den vergangenen beiden Jahren dem Feiern einen Strich durch die Rechnung. Das soll nun in 2022 aber endlich wieder anders sein.

Höhepunkt des Festes am ersten Septemberwochenende soll dabei einmal mehr der Samstag (3. September) sein, sagte Lange. Hier seien musikalische Darbietungen, unter anderem mit einer Live-Band, und weitere Überraschungen für die Gäste geplant. Wie in der Vergangenheit darf dabei auf dem Gerbstedter Markt auch getanzt werden.

Weitere Veranstaltungen in Planung

Wie Ortsbürgermeister Lange mitteilte, hat der Gerbstedter Ortschaftsrat zuletzt das Stadtfest und auch weitere Veranstaltungen im laufenden Jahr abgesegnet und durchgeplant. Hierzu zählten neben dem Stadtfest auch ein für den 14. April in Gerbstedt geplantes Osterfeuer, außerdem der Maibaum, das Erntedankfest und schließlich das weihnachtliche Treiben an den vier Adventssonntagen zum Jahresende.