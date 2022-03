Sprengvorrichtung in abgestellten Müllsack in Welbsleben vermutet - Einsatz von Spezialkräften

Welbsleben/MZ - Im Arnsteiner Ortsteil Welbsleben wurden am 6. März Lackschäden an einem parkenden Pkw festgestellt. Ein neben dem Fahrzeug positionierter Müllsack rückte in den Fokus der Polizei. Da der Verdacht bestand, dass es sich dabei um eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen handelte, die entschärft werden musste, kamen Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt zum Einsatz.

Diese untersuchten den Inhalt. Zur Sicherheit mussten sieben Anwohner kurzzeitig aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Weitere Angaben wurden in Hinblick auf die noch andauernden Ermittlungen nicht gemacht.