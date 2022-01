Sieben-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz liegt bei 273,8

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Der kontinuierliche Abwärtstrend der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis hat sich auch zu Beginn des neuen Jahres fortgesetzt. Waren für den 25. Dezember noch 556,5 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohnern in den zurückliegenden sieben Tagen gemeldet worden, lag die Zahl am 3. Januar bei 273,8.

Dass dieser Rückgang nicht unbedingt auf eine tatsächliche Abnahme des Infektionsgeschehens, sondern wohl vielmehr auf einen verzögerten Meldefluss in den Ämtern und weniger durchgeführte Tests an sich zurückzuführen ist, wurde vom Robert-Koch-Institut erneut betont. Dieses meldete 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden für den Kreis. Die Anzahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Personen im Landkreis beträgt mittlerweile 286.

Impfbus der Helios-Klinik in Stolberg unterwegs

Damit beträgt die Anzahl der Sterbefälle auf 100.000 Einwohner heruntergerechnet 213,9. Der Landkreis liegt in dieser Statistik auf dem fünften Platz. Angeführt wird sie vom Burgenlandkreis, der 408,8 Sterbefälle pro 100.000 Einwohner beklagen muss.

Wer sich noch spontan und ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen will, kann das diese Woche zum Beispiel in Stolberg noch machen. Dort hält am Mittwoch der Impfbus der Helios-Klinik. Von 14.30 bis 17 Uhr kann man im Rathaus, Markt 1, geimpft werden. Zur Verfügung stehen je nach Indikation Impfstoffe von Moderna und Biontech, solange der Vorrat reicht. Es sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich. Ebenfalls spontan impfen lassen kann man sich am Freitag, 7. Januar, von 14.15 bis 17 Uhr in der Stephanushalle in Gerbstedt (Am Rittergut 3, 06347 Gerbstedt).