Schwarzpulverkanoniere feiern Jubiläum auf der Königspfalz in Tilleda

Tilleda/MZ - Volker Grabow freut sich schon. Denn am Wochenende ist es soweit, dann begeht der Verband Deutscher Schwarzpulverkanoniere sein 15-jähriges Bestehen. Und zwar auf der Königspfalz in Tilleda. Die Verbindung von Brauchtumspflege und sportlichen Wettbewerben bietet der Verband der Schwarzpulverkanoniere, der seinen Sitz auf Burg & Schloss Allstedt hat, als einziger in Europa an. Zugleich ist er einer der größten. Mehr als 500 Mitglieder teilen die Leidenschaft für den Kanonenbau. Für das Treffen in Tilleda haben sich laut Verbandschef Volker Grabow mehr als 40 Gruppen angemeldet, die bis aus der Schweiz und England anreisen werden.

Viele Höhepunkte warten auf die Besucher, die die Kanoniere nicht nur beim Lagern beobachten, sondern auch von ihnen hören können. Denn am 14. August werden dreimal die Kanonen donnern. Um 12 und 16 Uhr ist Geschützfeuer angesetzt. Dann werden die Kanonen nacheinander abgefeuert. Um 21.15 Uhr folgt dann noch mal ein Nachtböllern, bei dem jeweils maximal zwei Schuss abgegeben werden. Zudem wird der Fanfarenzug aus Neuhof im Harz um 14 Uhr ein Platzkonzert geben. 17 Uhr gibt es Livemusik mit Folk and More und 21.45 Uhr soll am Himmel über der Pfalz für die Zuschauer ein Höhenfeuerwerk zu bewundern sein. Ausfallen muss allerdings die eigentlich als Abschluss des Tages geplante Hubschrauber-Nachtshow, teilte Grabow mit.