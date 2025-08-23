Die Feuerwehr rückt zu einem Brand in einem Haus in Berlin-Neukölln aus. Bei den Löscharbeiten finden die Einsatzkräfte eine leblose Person.

Berlin - Die Feuerwehr hat bei Löscharbeiten in einem Bungalow in Berlin-Neukölln einen leblosen Menschen gefunden. Die Einsatzkräfte waren gegen 16.30 Uhr zu dem Brand in Gropiusstadt gerufen worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Kräfte stand ein Zimmer im Gebäude bereits in Vollbrand.

Während der Löscharbeiten entdeckten die Kräfte demnach die leblose Person. Den Angaben nach kam für sie jede Hilfe zu spät. Weitere Informationen zur Identität wurden vorerst nicht bekannt.

Die Feuerwehr war mit rund 30 Kräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Die Ursache des Brandes ist noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Auch die Kriminalpolizei ermittelt.