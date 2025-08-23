Schalke 04 gerät im Nachbarschaftsduell gegen Bochum erst ins Hintertreffen, doch dann beweist Trainer Miron Muslic ein ganz glückliches Händchen. Seine Entscheidung bringt die Wende.

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 ist mit Trainer Miron Muslic weiter auf Erfolgskurs. Am dritten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gelang gegen den Reviernachbarn VfL Bochum mit einem späten Doppelschlag ein 2:1 (0:0)-Erfolg, der dritte Sieg im vierten Pflichtspiel unter dem erst im Sommer verpflichteten Österreicher. Und Muslic bewies an diesem Abend ein besonders glückliches Händchen.

Denn Vorlagengeber Finn Porath für den ersten Schalker Torschützen Hasan Kurucay (76. Minute) und den Siegtorschützen Bryan Lasme (79.) hatte der Coach erst wenige Minuten zuvor eingewechselt. Da führten die Bochumer dank des Treffers von Gerrit Holtmann (65.) noch mit 1:0. Aber Bochum reichte das eine Tor beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der 2. Liga nicht zum Sieg. Der letzte Bochumer Erfolg gegen den Nachbarn datiert von Februar 2009 - damals stand noch Manuel Neuer im Schalker Tor. Dabei hatten sie schon früh eine ganz große Chance.

Chance vom Elfmeterpunkt vergeben

Abwehrchef Kevin Vogt scheiterte jedoch in der 25. Minute vom Elfmeterpunkt an Torhüter Loris Karius. Zuvor hatte Hasan Kurucay den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt und Schiedsrichter Frank Willenborg hatte einen Hinweis vom Videoschiedsrichter bekommen. Im DFB-Pokal vor einer Woche hatte schon VfL-Kapitän Matus Bero einen Strafstoß vergeben.

Aus dem Spiel heraus waren die Gäste dagegen nur selten gefährlich. Anders die Hausherren: Nach vier Minuten prüfte Vitalie Becker VfL-Keper Timo Horn aus der Distanz, kurz vor der Pause scheiterte der Ex-Bochumer Christopher Antwi-Adjei im Eins gegen Eins an Horn und auch Sylla (54.) kam nicht an dem Schlussmann vorbei. Dann fiel das Tor auf der anderen Seite.

Neuzugang trifft beim Debüt

Einen Schuss von Mats Pannewig ließ Torhüter Karius zur Seite abprallen, Holtmann reagierte am schnellsten und schob den Ball ins lange Ecke. Doch die Schalker kamen zurück - und wie. Den Schuss des erst am Tag vorher von Holstein Kiel verpflichtete Finn Porath lenkte Kurucay zum Ausgleich ins Tor und Lasme sorgte kurz darauf für den Endstand.