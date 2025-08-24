Amelinghausen sucht zum Abschluss seines neuntägigen Festes eine neue Heidekönigin. Die 25-jährige Nele Rörup beendet ihre Amtszeit nach rund 90 Auftritten für die Lüneburger Heide.

Amelinghausen - Zum Abschluss des neuntägigen Heideblütenfestes in Amelinghausen wird die 75. Heidekönigin gesucht - und somit eine Nachfolge für die BWL-Studentin Nele Rörup. Die 25-Jährige hat bei mehr als 90 Auftritten in ihrer Amtstracht mit Krone und Mantel für die Lüneburger Heide geworben.

Die Gewählte wird beim Festumzug auf einem der etwa 20 Wagen mitfahren. Polizei und Veranstalter erwarten mehrere Tausend Besucher, es wird zu größeren Verkehrsbeschränkungen kommen. „Es haben sich mehrere Busse angemeldet, wir erwarten 8.000 bis 10.000 Menschen beim Umzug“, so Christian Kremer, der Vorsitzende des Amelinghausener Heideblütenvereins.

Am Tag der Wahl müssen die Bewerberinnen ihre Kandidatur anmelden. Voraussetzung ist, dass sie älter als 18 Jahre sind. Auf die neue Königin kommen etwa 100 Repräsentationstermine zu. Sie ist dann die 75. in der Reihe der seit 1949 gewählten Königinnen und repräsentiert die Samtgemeinde mit ihren fünf Mitgliedsgemeinden, den Landkreis und die Region Lüneburger Heide. Die bekannteste Königin war bisher die Schauspielerin Jenny Elvers, die ihre Heimatregion vor 35 Jahren vertrat.