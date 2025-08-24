Es bleibt zum Ausklang des Wochenendes zumeist bewölkt. Die Temperaturen steigen auf über 20 Grad. Wie wird das Wetter in der neuen Woche?

Potsdam - Zum Ausklang des Wochenendes soll es in Berlin und Brandenburg bewölkt aber weitgehend trocken bleiben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) erreichen die Temperaturen heute 19 bis 22 Grad. In der Nacht zu Montag kühlt es dann auf 7 bis 10 Grad ab, mit Niederschlag ist nicht zu rechnen.

Auch die neue Woche beginnt zunächst bewölkt, die Temperaturen sollen am Montag laut DWD auf 20 bis 23 Grad ansteigen. Am Dienstag wird bei 21 bis 25 Grad mit stärkerer Bewölkung gerechnet.