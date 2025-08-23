Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen nahe dem Humboldt Forum in Berlin-Mitte sind zwei Menschen durch Messerstiche verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zur Schwere der Verletzungen wurde nichts bekannt.

An der Auseinandersetzung am späten Samstagabend seien ungefähr acht bis zehn Personen beteiligt gewesen. Es gebe noch weitere Verletzte, die genaue Zahl sei noch unklar, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Zu den genauen Umständen wie dem Grund der Auseinandersetzung oder dem Ablauf konnte noch keine Auskunft gegeben werden.