Neue Corona-Fälle in Klostermansfeld: Erste Schule im Kreis muss schließen

Der Anstieg der Infektionszahlen lässt den Verantwortlichen in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra keine andere Wahl. Die Grundschule in Klostermansfeld, an der normalerweise 130 Mädchen und Jungen lernen, bleibt ab sofort bis zum 18. November geschlossen. Es ist die erste Schule im Landkreis, die wegen der zweiten Corona-Welle diesen Schritt gehen muss.

Corona-Fälle: Grundschule in Klostermansfeld schließt

14 Schüler und drei Lehrer - darunter auch die Schulleiterin - standen bereits seit einigen Tagen unter Quarantäne, nachdem sich eine Mitschülerin mit dem Coronavirus infiziert hatte. „Nun wurden drei weitere Schüler und eine Lehrerin positiv getestet“, sagt Verbandsgemeindebürgermeister Norbert Born (SPD). Diese Entwicklung lässt sich personell nicht mehr ausgleichen: „Es kann kein Unterricht mehr stattfinden.“

Die Entscheidung, die Schule zu schließen, erfolgte ihm zufolge auf Empfehlung des Gesundheitsamtes des Landkreises und in Abstimmung mit dem Landesschulamt. „Da insbesondere die Lehrkräfte mit betroffen sind, ist ein vertretbares Aufrechterhalten des Schulbetriebes nicht mehr möglich. Die Schulleitung wird mit Unterstützung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra als Schulträger die weiteren Abläufe für die Kinder organisieren“, heißt es dazu in einer am Mittwochmorgen veröffentlichten Pressemitteilung.

Eltern müssen die Kinder zu Hause betreuen

Verbandsgemeindebürgermeister Born weiß, welche Auswirkungen die Schulschließung für die betroffenen Familien hat. „Wir fallen von heute auf morgen in den April-Modus zurück“, sagt er. In dieser Zeit, in der bundesweit alle Schulen geschlossen waren, mussten die Kinder von ihren Eltern zu Hause betreut werden. Die Eltern übernahmen es auch, ihnen bei den von der Schule übermittelten Hausaufgaben zu helfen.

In den nächsten Tagen werden die Kinder der Klostermansfelder Grundschule erneut von zu Hause aus lernen müssen. Für diese Form des Unterrichts bereiteten die Lehrkräfte nach Bekanntwerden der Schließung Aufgaben vor und zogen Kopien.

Bürgermeister Norbert Born hält Maßnahmen für notwendig

Konsequenzen aus dem Anstieg der Infektionszahlen zieht die Kommune auch für die Arbeit des Verbandsgemeinderates. Eine für diesen Freitag geplante Klausur, in der der Haushalt für das kommende Jahr mit den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden und den Fraktionschefs beraten werden sollte, wurde abgesagt. Gremiumssitzungen würden nur noch im Bedarfsfall stattfinden, erklärt Claudia Renner, stellvertretende Bürgermeisterin. Demnach sei geplant, dass der Hauptausschuss am 19. November im Saal der früheren Helbraer Gaststätte „Zur Sonne“ zur Beratung zusammenkomme.

Bürgermeister Born ist nicht glücklich über die Einschnitte, hält sie aber für notwendig. Er ruft die Einwohner auf, sich an die Kontaktbeschränkungen und alle anderen geltenden Corona-Regeln zu halten. Wer den Ernst der Lage jetzt immer noch nicht begriffen habe, dem sei nicht mehr zu helfen, meinte er angesichts der zugespitzten Situation.

16 neue Corona-Fälle in Mansfeld-Südharz

Mit Corona-Fällen sah sich die Verbandsgemeinde bereits in den zurückliegenden Wochen konfrontiert. So waren beispielsweise Ende Oktober Infektionen beim Klostermansfelder Kegelsportverein nach einer Jugendweihefeier im Vereinsheim aufgetreten.

Die Pandemie zieht sich jedoch durch den gesamten Landkreis. Dem Gesundheitsamt wurden am Mittwoch 16 neue an Covid-19 erkrankte Personen gemeldet. Damit erhöhe sich die Zahl aller gemeldeten positiven Fälle im Landkreis seit Beginn der Pandemie auf 233. „Aktuell sind 92 positiv getestete Personen in Quarantäne“, teilte der Kreis mit. An der Sekundarschule Roßla, wo sich zwei Achtklässler infiziert hatten, wurden am Mittwoch alle notwendigen Abstriche von Kontaktpersonen genommen. Für den heutigen Donnerstag sind Abstriche für zwei weitere Klassen und weiteres Lehrpersonal der nunmehr geschlossenen Grundschule in Klostermansfeld geplant. (mz)