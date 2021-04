Landesprinzenpaar aus Bennungen: Samstag räumen Katrin I. und Christian I. den Thron

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sieht das Landesprinzenpaar Katrin I. und Christian I. dem Ende seiner Amtszeit entgegen. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt Katrin, „aber auch Arbeit und Zeit gekostet.“ Am Samstag werden Katrin Kunert und Christian Eckermann aus Bennungen in Wittenberg dabei sein, wenn ihre Nachfolger gewählt und inthronisiert werden.

Sie wollten ja keine halben Sachen, sondern das Ganze richtig machen, sagen beide, die auch privat ein Paar sind. „Wir haben viele Kontakte zu Vereinen geknüpft, manche Vereine konnten wir nicht mal besuchen, weil wir’s nicht geschafft haben“, sagt Katrin.

Landesprinzenpaar aus Bennungen hat ein Jahr voller Termine hinter sich - aber der Spaß stand stets im Vordergrund

Natürlich sei das zurückliegende Jahr anstrengend gewesen, um neben dem Job alles unter einen Hut zu bekommen. „Erholung und Urlaub sind teilweise ein bisschen kurz gekommen“, blickt Christian zurück. „Aber für uns stand der Spaß im Vordergrund.“ Zum Glück gehörten zu ihrem Freundeskreis ebenfalls Karnevalisten, die zu Veranstaltungen mitkamen. „Das macht mehr Spaß.“

Wie viele Veranstaltungen sie als Landesprinzenpaar besucht haben, können sie nicht mal auf Anhieb sagen. „Knapp über 60, einschließlich der Besuche bei Sponsoren“, schätzt Katrin. „Bei 55 habe ich aufgehört zu zählen, im Sommer.“

Höhepunkte für das Landesprinzenpaar aus Bennungen waren Treffen mit Angela Merkel und Reiner Haseloff

Höhepunkte gab es einige während ihrer Amtszeit: das Treffen mit der Bundeskanzlerin und den Termin mit Ministerpräsident Haseloff. Aber zum Beispiel auch die Jubiläumsveranstaltung beim Ascherslebener Karnevalsclub behielten sie in guter Erinnerung. Dort wurden sie am nächsten Morgen vom Prinzenpaar zum Brunch eingeladen und Katrin mit einem besonders schönen Blumenstrauß verabschiedet. Am 11.11. haben sie in Halle die neue Session mit eröffnet.

Für ihn als Prinz sei es besonders schön gewesen, ergänzt Christian, dass er als einziger Mann bei der Weiberfastnacht auf der Bühne bleiben durfte - dank Ausnahmeregelung! „Ein Saal voller Frauen und ich der Hahn im Korb, da musste ich mich schon den Küssen der einen oder anderen Frau stellen.“ Das habe er ganz gern getan, sagt er lachend.

Sonnabend wird neues Landesprinzenpaar gewählt - auch ein Paar aus Wallhausen bewirbt sich

Am Sonnabend, wenn in Wittenberg das neue Prinzenpaar gewählt wird, bewerben sich diesmal acht Paare aus Sachsen-Anhalt. Darunter übrigens Antje Hildebrandt und Frank Werner vom Wallhäuser Karnevalclub 1999, mit denen die Bennunger sicher mitfiebern werden. „Voriges Jahr waren es weniger Bewerber“, vergleicht Katrin.

„Dass es mehr sind, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass wir es ganz sympathisch hinbekommen haben.“ Und das auch dank der Unterstützung, die sie durch die Familien, den Bennunger Karneval Club, Freunde, Sponsoren und Arbeitgeber erhalten haben. Eigentlich wäre ein zweites Jahr als Landesprinzenpaar schön, stellt Katrin fest. Doch das sieht die Satzung nicht vor.

Beide haben sich eine nette Geste zum Abschied einfallen lassen. Ihre selbst gebaute „Titanic“, mit der sie im Sommer beim Bootsrennen über die Helme schipperten, kommt unter den Hammer und der Erlös dem nächsten Kinderferienlager des Landeskarnevalsverbands zugute. (mz)