Inzidenzwert sinkt unter 100

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie weist das Robert-Koch-Institut (RKI) 6.216 Infektionsfälle für den Landkreis Mansfeld-Südharz aus. Das hat das Sozialministerium Sachsen-Anhalt am Sonntag mitgeteilt. Am Sonnabend kamen 27 neue Fälle hinzu, am Sonntag wurden weitere sechs Infektionsfälle gemeldet. Die Zahl der Menschen aus dem Landkreis, die in Verbindung mit dem Virus gestorben sind, liegt unverändert bei 204.

Dennoch lässt der jüngste Trend Hoffnung auf weniger einschneidende Corona-Regeln aufkommen: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis beträgt nunmehr 95,6 und liegt erstmals seit langem unter dem Schwellenwert von 100. Der Wert gibt an, bei wie vielen von je 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen Woche eine Corona-Infektion festgestellt worden ist.

Nur fünf Erst-Impfungen am Wochenende

Wird in einem Landkreis an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 unterschritten, heißt es aus dem Sozialministerium, so treten ab dem übernächsten Tag die Maßnahmen der „Bundes-Notbremse“ außer Kraft.

In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz bereits am Sonnabend zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder unter den Schwellenwert von 100 gesunken - auf 92,1. Für Sonntag meldete das RKI den Wert von 83,7. Nur im benachbarten Harzkreis, in Stendal und Wittenberg liegt der Wert noch oberhalb von 100.

Unterdessen geht das Impfen weiter. An diesem Wochenende sind in Mansfeld-Südharz jedoch nur fünf Personen erstmals gegen Covid-19 geimpft worden, wie aus der Statistik des Sozialministeriums hervorgeht. Damit erhöht sich die Zahl der Erstimpfungen auf 44.315. Ihre zweite Impfung gegen die Krankheit haben inzwischen 15.316 Bürger aus dem Landkreis erhalten.