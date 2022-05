Ingo Bodtke (FDP) im Interview zu seiner ersten Rede im Bundestag

Ingo Bodtke (FDP) hat am Freitag seine erste Rede gehalten. Im Interview sprach er über die Vorbereitungen und das Gefühl am Pult.

Sangerhausen/MZ - Für Ingo Bodtke war am Freitag ein besonderer Tag. 11.15 Uhr durfte er erstmals zum Rednerpult im Bundestag schreiten und das Wort ergreifen. Darüber sprach er mit Joel Stubert.

Herr Bodtke, Ihre erste Rede ist vorbei, wie geht es Ihnen?

Ingo Bodtke (56): Es hat mir Spaß gemacht, ich habe das genossen. Wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich heute eine Rede als Bundestagsabgeordneter halte, hätte ich das nicht geglaubt.

Waren Sie aufgeregt?

Es hielt sich in Grenzen. Auf jeden Fall war die Vorfreude größer als die Aufregung.

Worum ging es denn in Ihrer Rede genau?

Es gab einen Antrag der CDU, eine nationale Agrar-Marketingagentur einzuführen. Dazu habe ich die Ablehnung des Antrags durch die Bundesregierung in meiner Rede deutlich gemacht.

Wie haben Sie sich auf die Rede vorbereitet?

Es gab Besprechungen mit meinem Team und wir haben gemeinsam an den Zeilen gefeilt. Es ging am Ende darum, von den acht Minuten Redezeit, die die Rede zunächst hatte, herunterzukommen auf vier bis fünf Minuten.

Ingo Bodtke Foto: FDP

Eigentlich dürfen vier Minuten Redezeit nur knapp überschritten werden...

Das stimmt, aber da es meine erste Rede war, drückt man da immer ein Auge zu. Am Ende war sie auch deutlich zu lang, ich kam bei 5:20 Minuten heraus. Aber auch der Applaus zwischendurch, der aus der Fraktion kommt und bei der ersten Rede eines Abgeordneten immer gespendet wird, nimmt ja etwas Zeit in Anspruch.

Gibt es etwas, das Ihnen besonders in Erinnerung bleiben wird?

Es war auch etwas Besonderes, weil am Tag zuvor die Holocaust-Gedenkveranstaltung im Bundestag an gleicher Stelle stattfand. Ich habe beruflich eine enge Beziehung zu Israel und war sogar ausgelost worden, so dass ich dabei sein durfte. Und dann einen Tag später am selben Rednerpult zu stehen, war ein erhabenes Gefühl.

Wie waren die Reaktionen auf Ihre Rede?

Durchweg positiv. Ich habe viele Fotos mit abfotografierten Fernsehern über WhatsApp bekommen.