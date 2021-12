Impfbus der Helios-Klinik in Mansfeld-Südharz im Einsatz

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Ab Dienstag, 21. Dezember, startet die Helios-Klinik einen Impfbus, der ohne Anmeldung Menschen ab 30 Jahren ausschließlich mit dem Impfstoff der Firma Moderna impft. Der erste Termin dafür wird am Dienstag in Kelbra sein. Von 14 bis 15.30 Uhr steht der Bus auf dem Parkplatz Getränke Quelle, gegenüber dem Hotel Kaiserhof in der Frankenhäuser Str. 1-3. Ebenfalls am Dienstag macht der Bus von 15.45 bis 17 Uhr auf dem Festplatz in Berga Station (Schenkplatz 5). Am Donnerstag, 23. Dezember, hält der Helios-Impfbus in Alterode, wo man sich von 13.15 bis 14.30 Uhr vor dem Kulturraum in der Einestraße 9 die Spritze setzen lasse kann. Anschließend fährt der Bus weiter nach Stangerode. Dort steht er von 14.45 bis 15.45 Uhr vor dem Schützenhaus, gegenüber dem Sporthotel Nordmann, Deistraße 23, 06456 Arnstein/Stangerode.

Der Landkreis bietet wie gehabt ebenfalls Impfungen an. Für einen Termin muss dieser im Internet oder telefonisch unter 03464 – 535 1969 gebucht werden. Geimpft wird von Montag bis Donnerstag, 23. Dezember, täglich von 9 bis 15 Uhr in der Mammuthalle in Sangerhausen. Dazu Montag und Mittwoch je 9 bis 15 Uhr in der ehemaligen Malzscheune, Bahnhofstraße in Eisleben, sowie Dienstag und Donnerstag je 9 bis 15 Uhr im Ratskeller Hettstedt am Markt.

›› Impftermine buchen: www.mansfeldsuedharz.de/de/impftermine-buchen.html