Hier kann man sich in Mansfeld-Südharz impfen lassen

Sangerhausen/MZ/JS - Auch in dieser Woche kann man sich im Landkreis täglich gegen das Coronavirus impfen lassen. Am Montag sind die mobilen Impfteams 9 bis 15 Uhr in der Mammuthalle in Sangerhausen zugegen (Dr.-Wilhelm-Külz-Straße). Auch an allen anderen Tagen bis Freitag kann man sich in der Impfkabine der Mammuthalle impfen lassen. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag ebenfalls von 9 bis 15 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr.

Auch in der Kreisverwaltung in Eisleben (Lindenallee) gibt es Impfungen - Montag und Donnerstag, von 9 bis 15 Uhr. Dienstag, 11 bis 17 Uhr, kann man sich im Hof der Gewerke in der Chausseestraße in Benndorf impfen lassen, am Mittwoch 9 bis 15 Uhr in der Kreismusikschule Hettstedt am Markt.

An allen genannten Stationen werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen vergeben. Geimpft werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech.