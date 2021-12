Helios Kliniken Mansfeld-Südharz bieten in Arnstein zusätzliche Impftermine an

Alterode/Stangerode/MZ - In der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein werden in der kommenden Woche zusätzliche Impftermine durch die Helios Kliniken Mansfeld-Südharz GmbH angeboten, teilt Janet Klaus, Bauamtsleiterin in Arnstein, mit. Am 23. Dezember ist das Impfteam von 13.15 Uhr bis 14.30 Uhr im Kulturraum in Alterode (Einestraße 9) und anschließend von 14.45 Uhr bis 15.45 Uhr im Schützenhaus in Stangerode (Deistraße, gegenüber vom Reit- und Sporthotel Nordmann).

Geimpft wird Moderna, das Angebot richtet sich an Personen ab 30 Jahre. „Wir sind sehr erfreut, dass die Helios Kliniken das anbieten. Und bei guter Annahme sind wir bestrebt, das Impfangebot in Abstimmung mit den Helios Kliniken auch auf die anderen Ortsteile auszuweiten“, sagt Klaus.