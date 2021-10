Helbra und Allstedt feiern Kantersiege in der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz

Helbra/MZ - Rund 200 Zuschauer sahen in der 17. Minute des Kreisoberliga-Spitzenspiels zwischen dem SV Allstedt und dem VfR Roßla die wohl alles entscheidende Szene der Partie. Nach einem Zweikampf im Roßlaer Strafraum zeigte Schiedsrichter Jürgen Müller aus Wimmelburg sofort auf den Elfmeterpunkt und kurz danach dem Roßlaer Andreas Rohde wegen dessen Foulspiels die Gelbe Karte. Der Kapitän der Gäste echauffierte sich über beide Entscheidungen, diskutierte mit dem Unparteiischen und sah schließlich Gelb-Rot.

Fünf Tore in der ersten Halbzeit

Den fälligen, zumindest umstrittenen, Elfmeter donnerte Eric Glieber an den Pfosten, doch Moritz Kamprath versenkte den Abpraller im Netz. Von diesem Dreifachschock, also dem Elfmeterpfiff, dem Platzverweis und dem Gegentreffer erholten sich die Roßlaer nicht mehr. Sie gingen im nun folgenden Angriffswirbel der Allstedter mit fliegenden Fahnen unter. Silas Blankenburg, Danny Albrecht, Andre Petermann und Thomas Schwechel ließen im Verlauf der ersten Halbzeit vier weitere Treffer folgen, so dass die Seiten beim Stand von 5:0 für den Spitzenreiter gewechselt wurden.

Der Rest war Formsache. Mit seinem zweiten Treffer in der Partie machte Petermann nach einer Stunde das halbe Dutzend an Toren perfekt. Am Ende stand so ein Allstedter Sieg zu Buche, der in dieser Höhe wohl kaum zu erwarten war. Die Frage, wie das Spiel wohl ohne den Dreifachschock für die Gäste nach 17 Minuten verlaufen wäre, bleibt jedenfalls für immer unbeantwortet.

Wacker Helbra fegt Aufbau Eisleben vom Platz

War das Spiel in Allstedt schon keinesfalls gewöhnlich, so war es die Partie zwischen Wacker Helbra und Aufbau Eisleben erst recht nicht. Das Spiel der beiden alten Bekannten, die sich einst schon in der Bezirksklasse denkwürdige Duelle geliefert haben, endete nämlich mit einem Kantersieg für die Gastgeber. 10:1 fegten die Helbraer die Helftaer vom Feld. Zur Halbzeit war daran überhaupt noch nicht zu denken, nach 45 Minuten stand es „nur“ 2:0 für Wacker. Während sich die Gastgeber dann aber am Sonntagnachmittag nach dem Seitenwechsel auf dem neuen Kunstrasenplatz in einen Rausch spielten und selbst einen Eckball direkt im Netz von Keeper Manuel Schmid versenkten, brachen bei Aufbau alle Dämme.

Immer wieder spazierten die Helbraer (schwarze Trikots) durch die Abwehr von Aufbau Eisleben. (Foto: Ralf Kandel)

Fast willenlos ergaben sich die Gästespieler an diesem Tag ihrem Fußballer-Schicksal. Die Helbraer dagegen nutzten ihre Freiheiten, kombinierten zur Freude der Fans nach Herzenslust und schossen schließlich zehn Treffer, von denen viele wirklich das Prädikat „sehenswert“ verdienten. Mit vier Treffern war Hussein Alkabib beim Schützenfest am erfolgreichsten.

Rot-Weiß besiegt Grün-Weiß

Auch im dritten Sonntagsspiel stand am Ende ein überraschendes Ergebnis zu Buche. Das bis dato sieglose Tabellenschlusslicht Rot-Weiß Großörner setzte sich gegen den bisherigen Tabellenzweiten Grün-Weiß Wimmelburg 4:2 durch. Für die Gastgeber war es der erste Saisonsieg, für die Gäste die erste Niederlage der Serie. Vor 100 Fans traf Hagen Lachmann doppelt, ein Tor erzielten Niclas Huster und David Anders. Beim Gast trafen Edgar Samalius und Tobias Müller.

Gau als erster und letzter

Beim 3:1-Erfolg der SG Wippertal bei Wacker Rottleberode hatte Frank Gau das erste und das letzte Wort. Er traf zur 1:0-Führung für Wippertal und sorgte per Elfmeter für den Endstand beim 3:1-Auswärtserfolg seiner Elf. Ein Tor steuerte Denis Hubert zum Sieg bei. Für Wacker traf Jörg Heinze zum zwischenzeitlichen 1:2.

Oberröblingen ist Zweiter

Ärgster Verfolger des Tabellenführers aus Allstedt ist der VfB Oberröblingen. Dem Team um Falco Heise gelang am Sonnabend ein unangefochtener 3:0-Auswärtserfolg bei Aufsteiger SG Welbsleben/Quenstedt. Heise brachte sein Team in Führung, Robert Müller ließ vor nur 41 zahlenden Fans zwei weitere Tore folgen.

Zur Halbzeit klar

Im Spiel zwischen Fortuna Brücken und Alemania Riestedt war der Drops schon zur Pause gelutscht. 3:0 führte die Fortuna, die Treffer fielen zwischen der 36. und 43. Minute. Sebastian Krause traf doppelt, Carsten Wieprecht einmal. Für den 4:1-Endstand sorgte Marcel Bröckl in der 84. Minute. Für den Gast aus Riestedt war Marius Weitz nach 70 Minuten erfolgreich.

Zum Schluss noch gezittert

Nach einer Stunde der Partie zwischen der SpVgg Osterhausen und der SG Augsdorf/Helmsdorf sah alles nach einem klaren Erfolg der Gastgeber aus. Zu diesem Zeitpunkt lagen sie durch Treffer von Mathias Dietrich (2) und Noah Sebastian Gleißner 3:0 vorn. Dann aber mussten sie doch noch um den scheinbar schon sicheren Sieg bangen. Der nicht aufsteckende Gast kam nämlich durch die Tore von Kevin Gebhardt und Oliver Bendzko noch einmal bedrohlich nahe auf 2:3 heran. Mehr aber ließen die Osterhäuser nicht zu, sie gewannen schließlich 3:2 und feierten damit ihren dritten Saisonsieg.