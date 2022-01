Glatte Straßen sorgen für einige Unfälle mit Blechschäden in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Glätte kam am Donnerstag durchaus mit Ansage, trotzdem blieben nicht alle Verkehrsteilnehmer von einer Rutschpartie verschont. Auf dem Zettel von der für Mansfeld-Südharz zuständige Polizeipressesprecherin Steffi Schwan sind am Freitagmorgen doch einige Unfälle zusammengekommen.

Einer davon mit Personenschaden. Laut Schwan ereignete der sich am Donnerstagabend in der Mansfelder Friedensallee. Ein Autofahrer war dort auf glatter Fahrbahn gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde er verletzt. „Der Mann hatte leider auch keinen Gurt angelegt“, so Schwan. Bei diesem Verkehrsunfall entstand ihren Angaben zufolge Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Unfälle mit Blechschäden in Mansfeld-Südharz

Ansonsten blieb es ausnahmslos bei Blechschäden. So rutschte am Donnerstagnachmittag in einer Kurve auf der Straße zwischen Edersleben und Artern ein Autofahrer in den Graben. Ähnlich erging es einem Autofahrer wenig später auf der L 228 bei Alterode. Auch ihm wurde Glätte in einer Kurve zum Verhängnis, er fuhr in die Böschung. An seinem Fahrzeug entstand Blechschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Auffahrunfälle aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse am Donnerstagnachmittag beziehungsweise dann am Abend hat es in der Siebigeröder Straße in Helbra und in der Thondorfer Straße in Klostermansfeld gegeben. In Helbra kam es zu einem Crash an einer Ampel. Sowohl dort als auch in Klostermansfeld entstanden an den beteiligten Fahrzeugen Blechschäden, so die Polizeisprecherin.

Schließlich komplettiert die Liste der witterungsbedingten Unfälle ein „Rutscher“ in der Voigtstedter Straße in Sangerhausen am Donnerstagabend. Auch bei diesem Unfall sei den Insassen des Fahrzeugs nichts passiert, so Schwan im Gespräch mit der MZ.