Fußball: Allstedt gegen Wimmelburg / Augsdorfer gegen Oberröblingen

Zwei Gegentreffer hat der SV Allstedt am Sonnabend in Wimmelburg kassiert. Besonders gestört haben sie die Allstedter am Ende nicht. Sie selbst schossen in Wimmelburg fünf Tore und stürmten mit dem 5:2-Sieg bei Grün-Weiß auf den ersten Tabellenplatz der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz.

Weitaus ärgerlicher als die beiden Gegentreffer ist da schon der Platzverweis, den sich Thomas Schwechel nach 70 Minuten einhandelte. Er fehlt den Allstedtern nun beim Spitzenspiel gegen Roßla

Fußball: Allstedt gegen Wimmelburg

In Wimmelburg legten die Gäste sofort wie die Feuerwehr los. Beim Führungstreffer nach drei Minuten profitierte Leon Teske allerdings von einem krassen Patzer des Wimmelburger Schlussmannes. Bis zur Pause legten Thomas Schwechel, Eric Glieber und Silas Blankenburg drei weitere Treffer nach, so dass die Partei beim Stand von 4:0 für Allstedt zur Pause schon gelaufen war. Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Wimmelburger für ihren nie erlahmenden Kampfgeist mit zwei Toren von Dennis Podolean und Patrick Bloßfeld. Für den Endstand sorgte dann Marius Aurich, der in der Nachspielzeit zum 5:2 für Allstedt erfolgreich war.

Neben den beiden Spitzen-Teams aus Allstedt und Roßla bleibt auch die SG Wippertal unbesiegt. Die Gau, Seidel und Co. setzten sich gegen Großörner 3:0 durch und haben nun einen Sieg und zwei Unentschieden für sich verbucht. Gegen Rot-Weiß trafen Tommy Stieber (12., 68.) und Falko Seidel (76.).

Nur Helbra wartet noch auf Saisonsieg

Als einzige Mannschaft hat Wacker Helbra noch keinen Saisonsieg für sich verbucht. Auch gegen Aufbau Eisleben reichte es nur zu einem 1:1. Der Punktgewinn hing dabei am seidenen Faden. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit konnte David Guba für Helbra den Führungstreffer der Helftaer, den Jakob Fischer nach 75 Minuten erzielte, noch ausgleichen. Bemerkenswert: Aufbau-Kicker Patrick Behrens sah als Auswechselspieler in der Nachspielzeit die Rote Karte.

Augsdorfer SV gegen VfB Oberröblingen

Torreich und farbig ging es am Sonnabend in der Partie zwischen dem Augsdorfer SV und dem VfB Oberröblingen zu. Am Ende behaupteten sich die Gastgeber knapp mit 4:3 Toren. Schiedsrichter Jürgen Müller schickte die Oberröblinger Falco Heise (40. Minute, Gelb-Rot) und Moritz Kirchner (83. Gelb-Rot) sowie den Augsdorfer Tino Stippkugel (70. Rot) vorzeitig zum Abkühlen unter die Dusche. Für die Gastgeber traf Thomas Grimm dreimal. Sein 4:3-Siegtreffer durch einen verwandelten Elfmeter fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. Einmal war Steve Kaufmann für Augsdorf erfolgreich. Torschützen beim VfB Oberröblingen waren Falco Heise, Max Michael und Tobias Meißner.

Wieder einmal konnte sich Fortuna Brücken auf die Treffsicherheit von Torjäger Sebastian Krause verlassen. Zum 2:0-Auswärtserfolg der Elf aus dem Helme-Ort in Rottleberode steuerte er beide Treffer bei. Nach zehn Minuten verwandelte Krause einen Elfmeter, unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff legte er das 2:0 nach.

Das Duell der Kreisoberliga-Aufsteiger zwischen Merkur Volkstedt und Alemania Riestedt ist auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. (mz)