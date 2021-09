Edelweiß Arnstedt setzt sich gegen Romonta Amsdorf durch

Amsdorf/MZ - Die ersten Glückwünsche gab es schon vor dem Anpfiff. Noch bevor Schiedsrichter Jonas Böttger die Partie der Verbandsliga zwischen Romonta Amsdorf und Edelweiß Arnstedt anpfiff, schnappte sich Lutz Kegel das Mikrofon. Der Hauptsponsor der Gastmannschaft gratulierte Trainer Thomas Vollmann zum 50. Geburtstag. Knappe zwei Stunden später konnte Kegel wieder gratulieren. Seine Edelweiß-Elf landete im Kreisderby ein Husarenstück und setzte sich doch überraschend in Amsdorf mit 3:0 Toren durch.

Während die Arnstedter damit nach zuvor vier Spielen ohne Sieg einen Überraschungscoup landeten, wähnen sich die Amsdorfer im falschen Film. Zur Zeit läuft aber nichts zusammen. Zahlen belegen das. Das 0:3 gegen Edelweiß Arnstedt war die dritte Niederlage in Folge, 13 Gegentreffer kassierte Romonta in diesen drei Begegnungen. Von der einstigen Heimstärke ist nichts geblieben. In fünf Begegnungen gelang Romonta nur ein Sieg.

Torlose erste Halbzeit

Vor gut 100 zahlenden Zuschauern gingen beide Mannschaften nach den Rückschlägen der letzten Wochen die Partie doch mit einer gewissen Portion Vorsicht an. Die Gastgeber erspielten sich dabei in den ersten 45 Minuten die besseren Chancen. Sie scheiterten aber immer wieder an Arnstedts Keeper Robby Richter, der auch im Kreisderby seine derzeit klasse Form unter Beweis stellte. Seine beste Tat vollbrachte er nach einer Viertelstunde, als er gegen den frei vor ihm auftauchenden Philipp Stache klären konnte.

Ansonsten ging es eher ruhig zu. Die Zuschauer sahen zunächst einen Wechsel, der noch von großer Bedeutung sein sollte. Für den verletzten Piotr Hernacki kam bei Arnstedt Patrick Illiger nach einer halben Stunde ins Spiel. In den verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit brachten weder David Hotopp noch Julius Schock den Ball an Richter im Arnstedter Gehäuse vorbei, so dass es bis zur Pause torlos blieb.

Das änderte sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel. In der 47. Minute brachte der eingewechselte Patrick Illiger den Gast in Führung. „Ganz klar: Das war mein Fehler, keine Frage“, so Amsdorfs wieder zwischen die Pfosten zurückgekehrter Schlussmann David Tretropp. Danach erspielten sich beide Mannschaften Chancen, doch nur die Gäste konnten zumindest zwei davon nutzen. Erneut Illiger war es, der nach 65 Minuten zum 2:0 erfolgreich war. „Da hatten wir uns gerade ins Spiel zurückgekämpft und dann haben wir geschlafen“, so Tretropp. Sechs Minuten vor dem Spielende machte dann Pavel Pfeifer mit dem 3:0 aus Sicht der Gäste den Deckel auf das Spiel drauf.