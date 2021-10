Corona-Inzidenz in Mansfeld-Südharz unter Bundesschnitt

Sangerhausen/MZ/FEF - Die Corona-Inzidenz liegt in Mansfeld-Südharz weiter unter dem Bundesschnitt von 106,3. Am Wochenende wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts drei neue Fälle im Kreis gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in MSH lag am Sonntag bei 87,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

Diese Woche impfen die mobilen Impfteams mit Vakzinen von Johnson & Johnson und Biontech. Von Montag bis Freitag steht jeweils 9 bis 15 Uhr (Dienstag und Donnerstag bis 16 Uhr) die Impfkabine in der Mammuthalle Sangerhausen zur Verfügung.

Montag wird von 9 bis 15 Uhr in der Kreismusikschule in Hettstedt, Dienstag von 9 bis 15 Uhr in der Kreisverwaltung in der Eisleber Lindenallee, Mittwoch von 10 bis 16 Uhr auf dem Storkeyplatz Kelbra geimpft. Donnerstag kann man sich im Eisleber Einkaufszentrum „3E“ von 11 bis 17 Uhr, Freitag von 11 bis 17 Uhr am Real-Markt Hettstedt, Kämmritzer Weg impfen lassen.