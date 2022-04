Corona in Mansfeld-Südharz - Inzidenz im Landkreis unter 1.000

Warum diese Woche nur am Gründonnerstag geimpft wird und wie man an einen Termin kommt.

Am Gründonnerstag wird in der Mammuthalle Sangerhausen geimpft.

Sangerhausen/MZ/bl - Erst stiegen die Coronawerte im Landkreis stark, im Moment lassen sie aber auch stark nach. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch am Freitag weit über 1.000 und auch über dem Wert von ganz Sachsen-Anhalt, meldet das Robert-Koch-Institut am Sonntag 895,4 Menschen von 100.000, die sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben.