Corona in Mansfeld-Südharz: Inzidenz bleibt im vierstelligen Bereich - Wieder ein Toter

In der Mammuthalle in Sangerhausen wird täglich geimpft.

Sangerhausen/MZ - Das Niveau bleibt hoch: Am Wochenende lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mansfeld-Südharz nach wie vor im vierstelligen Bereich. Von 100.000 Einwohnern haben sich die vergangenen sieben Tage laut Robert-Koch-Institut 1.107 mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zu Freitag ist in Mansfeld-Südharz eine weitere Person an oder mit dem Virus gestorben, damit liegt die Zahl der Toten seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 bei 264.

Auch in dieser Wochen gibt es nach Angaben des Landkreises wieder tägliche Impfangebote. Termine dafür müssen entweder online oder telefonisch gebucht werden. Geimpft werde von Montag bis Freitag in der Mammuthalle in Sangerhausen - jeweils von 9 bis 15 Uhr, außerdem in der Malzscheune in Eisleben am Dienstag von 9 bis 15 Uhr sowie im Ratskeller Hettstedt am Dienstag und Donnerstag, jeweils von 9 bis 15 Uhr. Die Fieberambulanz befindet sich in der Arztpraxis von Klaus-Ronald Wendt in der Kunstbergstraße 8a in Wolferode und ist Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr sowie Samstag von 12 bis 14 Uhr geöffnet.

Impftermine sind online über www.mansfeldsuedharz.de/de/impftermine-buchen.html oder telefonisch unter 03464/5 35 19 69 , Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr möglich.