Der kleine Wolf war so schwach, dass er gefangen werden konnte. Nun ist sein Leben in freier Wildbahn vorbei. Dafür hat er Gesellschaft.

Dörverden - Ein verwaister und geschwächter Wolfswelpe ist zum Wolfcenter Dörverden gebracht worden. Wie der Landkreis Verden mitteilte, wurde der junge Wolf Anfang Juli im Raum Oyten/Ottersberg gesehen. Er war allein unterwegs, wirkte nach mehr als einer Woche deutlich geschwächt und hielt sich mehrfach in der Nähe von Wohnsiedlungen und Grundstücken auf.

Daher entschied der Landkreis als zuständige Behörde für Naturschutz, Jagdrecht und Tierschutz in Abstimmung mit den zuständigen Stellen beim Land Niedersachsen und dem Wolfcenter, das junge Raubtier zum Wolfcenter zu bringen. Wie der Landkreissprecher berichtete, war das Tier so schwach, dass es per Hand gefangen werden konnte. Die Herkunft des Wolfs ist unklar.

Das junge Tier wurde amtstierärztlich untersucht, geimpft und mit Futter zur selbstständigen Aufnahme versorgt. Inzwischen lebt der Welpe mit anderen Wölfen gemeinsam in einem Gehege. Eine Auswilderung schließt der Landkreis aus, da der junge Wolf möglicherweise bereits Kontakt zu Menschen hatte. Dem Sprecher zufolge wurde der Welpe mehrfach in Gärten gesehen.