Blankenheim/MZ - Am Montagnachmittag ist in Blankenheim in der Annaröder Straße ein Carport vollständig abgebrannt. Unter der Überdachung lagerten Paletten mit Kunststoffrohren. Die Feuerwehr kam zum Löschen des Brandes zum Einsatz. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Zur Brandursache gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse, so die Polizei.