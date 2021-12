Booster-Impfung nach drei Monaten auch in Mansfeld-Südharz im Blick

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Ereignisse, was Corona betrifft, überschlagen sich mal wieder. Am Dienstag nun änderte die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Auffassung über den zeitlichen Ablauf der Booster-Impfungen. Statt sechs Monaten Pause empfahl sie nun bereits ab einem Abstand von drei Monaten seit der Zweitimpfung eine Booster-Impfung vorzunehmen. Das könnte so in absehbarer Zeit auch im Landkreis Mansfeld-Südharz der Fall sein.

Im Pandemiestab gab Landrat André Schröder (CDU) am Mittwoch bekannt, dass Booster-Impfungen ab einem Drei-Monats-Abstand ab Januar 2022 ermöglicht werden sollen. Voraussetzung dafür sei die Arbeitsaufnahme des vierten Impfteams im kommenden Jahr. Die Stiko begründete ihre Empfehlung zum verkürzten Impfabstand, die ab sofort an für Erwachsene gelte, mit einem verbesserten Schutz vor schweren, durch Omikron hervorgerufenen Erkrankungen in der Bevölkerung und mit einer durch die Booster-Impfungen verminderten Übertragung der Variante.

Die Zahlen im Landkreis gehen unterdessen wieder leicht zurück. Laut Robert-Koch-Institut hat es 99 neue bestätigte Fälle mit SarsCov-2 innerhalb von 24 Stunden gegeben. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind Kreis laut Robert-Koch-Institut 270 Todesfälle bekannt, die in Zusammenhang mit Corona stehen.